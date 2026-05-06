Chi l’ha visto di Federica Sciarelli stasera su Rai 3 | anticipazioni scomparsi e casi della puntata di mercoledì 6 maggio 2026

Stasera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto”, condotto da Federica Sciarelli. La trasmissione si concentra su casi di persone scomparse e storie di cronaca nera, affrontando le vicende di mercoledì 6 maggio 2026. La puntata presenta aggiornamenti su alcuni dei casi trattati, con interventi di familiari, forze dell’ordine e esperti. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui contenuti della serata.

Tutto pronto per una nuova puntata di “ Chi l’ha visto “, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli su Rai3. Scopriamo insieme le anticipazioni e i casi al centro della diretta di stasera, mercoledì 6 maggio 2026, su Rai3. Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni della diretta di stasera, 6 maggio 2026. Stasera, mercoledì 6 maggio 2026 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. La diretta di stasera, mercoledì 5 maggio 2026, prende il via con le ultime novità sulle indagini per la morte di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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