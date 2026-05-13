Chi l’ha visto di Federica Sciarelli stasera su Rai 3 | anticipazioni scomparsi e casi della puntata di mercoledì 13 maggio 2026

Stasera su Rai 3 torna “Chi l’ha visto”, il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa di casi di persone scomparse e di cronaca nera. La puntata di mercoledì 13 maggio 2026 si concentrerà su storie di scomparsa e su alcune vicende giudiziarie di attualità. L’appuntamento si svolge in diretta e si propone di fornire aggiornamenti sui casi più recenti e di ascoltare le testimonianze coinvolte.

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Torna l’appuntamento in diretta con “ Chi l’ha visto “, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli su Rai3. Scopriamo insieme le anticipazioni e i casi al centro della diretta di stasera, mercoledì 13 maggio 2026, su Rai3. Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni della diretta di stasera, 13 maggio 2026. Stasera, mercoledì 13 maggio 2026 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. La diretta di stasera, mercoledì 13 maggio 2026, si occupa della scomparsa di Sonia Bottacchiari con i suoi due figli.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 13 maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 6 maggio 2026Tutto pronto per una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica... Temi più discussi: Il caso Garlasco stasera a 'Chi l'ha visto': le anticipazioni; Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 6 maggio; Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: Garlasco e l'avvelenamento di Campobasso; Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 6 maggio 2026. #sciarelli dove va una donna in piena notte? Federica forse devi dare una sterzata alla tua vita. Comunque quando lo scopri, fammi sapere che magari vengo anche io che invece sto a casa a vedere #chilhavisto #fantachilhavisto #chilhavisto #chilha x.com Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 13 maggio 2026Chi l’ha visto su Rai 3: le anticipazioni diretta di stasera, 13 maggio 2026: dal delitto di Garlasco alla scomparsa di Sonia Bottacchiari. superguidatv.it Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 13 maggio 2026 su Rai 3Chi l'ha visto?, le anticipazioni della puntata del 13 maggio 2026 su Rai 3 alle ore 21,20 con Federica Sciarelli. Le info, i casi ... tpi.it