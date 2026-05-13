Chi l’ha visto di Federica Sciarelli stasera su Rai 3 | anticipazioni scomparsi e casi della puntata di mercoledì 13 maggio 2026

Da superguidatv.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Rai 3 torna “Chi l’ha visto”, il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa di casi di persone scomparse e di cronaca nera. La puntata di mercoledì 13 maggio 2026 si concentrerà su storie di scomparsa e su alcune vicende giudiziarie di attualità. L’appuntamento si svolge in diretta e si propone di fornire aggiornamenti sui casi più recenti e di ascoltare le testimonianze coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Torna l’appuntamento in diretta con “ Chi l’ha visto “, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli su Rai3. Scopriamo insieme le anticipazioni e i casi al centro della diretta di stasera, mercoledì 13 maggio 2026, su Rai3. Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni della diretta di stasera, 13 maggio 2026. Stasera, mercoledì 13 maggio 2026  dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. La diretta di stasera, mercoledì 13 maggio 2026, si occupa della scomparsa di Sonia Bottacchiari con i suoi due figli.🔗 Leggi su Superguidatv.it

chi l8217ha visto di federica sciarelli stasera su rai 3 anticipazioni scomparsi e casi della puntata di mercoled236 13 maggio 2026
© Superguidatv.it - Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 13 maggio 2026
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 6 maggio 2026Tutto pronto per una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica...

Temi più discussi: Il caso Garlasco stasera a 'Chi l'ha visto': le anticipazioni; Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 6 maggio; Chi l'ha visto? stasera su Rai 3: Garlasco e l'avvelenamento di Campobasso; Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 6 maggio 2026.

federica sciarelli chi l ha vistoChi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 13 maggio 2026Chi l’ha visto su Rai 3: le anticipazioni diretta di stasera, 13 maggio 2026: dal delitto di Garlasco alla scomparsa di Sonia Bottacchiari. superguidatv.it

federica sciarelli chi l ha vistoChi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 13 maggio 2026 su Rai 3Chi l'ha visto?, le anticipazioni della puntata del 13 maggio 2026 su Rai 3 alle ore 21,20 con Federica Sciarelli. Le info, i casi ... tpi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web