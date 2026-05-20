A Bollate si avvicina il voto per la scelta del nuovo sindaco, con quattro candidati in corsa e dodici liste a sostegno. Sono 30.178 gli elettori chiamati alle urne, che voteranno domenica e lunedì. L’attenzione si concentra su temi come le aree dismesse, il consumo di suolo e le frazioni del territorio. La competizione si svolge in un quadro di confronto tra più forze politiche, senza un favorito chiaro. La consultazione interesserà l’intera comunità e rappresenta un passaggio importante per il futuro amministrativo del Comune.

Quattro candidati, 12 liste e 30.178 elettori chiamati alle urne domenica e lunedì per eleggere il nuovo sindaco di Bollate. Nel comune di 36.166 abitanti il primo cittadino uscente, Francesco Vassallo, esponente del Pd, al secondo mandato non può ricandidarsi. Il suo partito e il centrosinistra hanno scelto Carolina Nizzola, 33 anni, che è sostenuta da sei liste: Riformisti per Bollate Carolina Nizzola sindaco, Uniti per Bollate Nizzola Sindaca, Alleanza Verdi e Sinistra reti civiche Europa Verde, Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e la lista Piano B Nizzola Sindaca. "Vogliamo una città che mette al centro la vita delle persone, riduce le disuguaglianze e rafforza la comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corsa a quattro per il dopo Vassallo. Aree dismesse, consumo di suolo e valorizzazione delle frazioni

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