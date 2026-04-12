La Regione Piemonte ha approvato un disegno di legge che limita l’installazione di impianti fotovoltaici alle aree industriali e dismesse. La normativa mira a individuare con precisione le zone autorizzate, cercando di conciliare la spinta verso le energie rinnovabili con la tutela del territorio agricolo. La decisione riguarda esclusivamente l’ambito regionale e si inserisce nel quadro delle politiche di sostenibilità locali.

La Giunta regionale ha dato il via libera a un disegno di legge che punta a definire con precisione le zone dove è possibile installare impianti per le energie, cercando un equilibrio tra la transizione ecologica e la salvaguardia del patrimonio agricolo. La proposta, avanzata dall’assessore all’Ambiente Marnati, mira a raggiungere gli obiettivi di sviluppo energetico fissati per l’anno 2030 attraverso una pianificazione che privilegia aree già interessate da attività umane. Proteggere il valore della terra piemontese tra innovazione e tradizione. Il provvedimento approvato dalla Giunta si concentra sulla selezione di spazi idonei per il fotovoltaico e l’agrivoltaico, evitando di sottrarre terreno fertile alle colture.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte: fotovoltaico sì, ma solo su aree industriali e dismesse

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