Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni ecuadoriano, lavorava come allestitore di stand. Il 22enne è stato accerchiato da un gruppo di dieci persone a Milano. Nonostante la corporatura robusta, non ha opposto resistenza. Uno degli aggressori lo ha colpito con fendenti su tutto il corpo, causando la morte. Gli altri presenti non sono intervenuti. La vittima è stata trovata esanime sul posto.

In 10 avrebbero accerchiato Ibarra Silvera, che nonostante la robusta corporatura non ha potuto fare niente: uno degli aggressori lo ha ferito a morte dei fendenti su tutto il corpo. Scopriamo chi era Si chiamava Gianluca Ibarra Silvera il 22enne morto accoltellato a Milano dopo una rissa tra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi era Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne morto accoltellato a Milano: ecuadoriano, lavorava come allestitore di stand

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