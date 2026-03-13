Il 13 marzo 2026 a Roma, si discute del via libera al petrolio russo, che ha favorito la Russia e complicato la posizione dell’Unione Europea. La decisione ha avuto ripercussioni sulla crisi in Ucraina, mentre le autorità europee manifestano preoccupazione per le conseguenze di questa scelta. La questione riguarda anche l’atteggiamento degli Stati Uniti, che sarebbero stati coinvolti nel processo decisionale.

Roma, 13 marzo 2026 – Scrivere che è l’unica vincitrice del conflitto fino a questo momento sarebbe eccessivo, ma di certo è la nazione che ha tratto il maggior vantaggio dalla situazione. A Vladimir Putin convenga che la guerra duri il più possibile per più motivi, ai quali si è aggiunto anche l’allentamento delle sanzioni sul suo petrolio da parte degli Stati Uniti, particolare che ha fatto infuriare l’Ue, ma soprattutto l’Ucraina. Ed è anche un paradosso, se si pensa che, in questi giorni, esperti ucraini nella guerra dei droni dovrebbero essere nella regione del Golfo per aiutare a contrastare l’impiego massiccio, da parte di Teheran, dei suoi Shahed, veloci, economici e progettati soprattutto per attacchi a distanza e saturazione delle difese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il salvagente di Trump a Putin: così il via libera al petrolio russo mette all’angolo la Ue e fa tremare l’Ucraina

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