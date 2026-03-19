Mezz' ora scarsa in due anni di Inter convocato dall' Argentina dopo l' addio | Palacios ha spiccato il volo

Dopo aver trascorso due anni all'Inter, il difensore è stato convocato dalla nazionale argentina poco dopo il suo addio al club. Acquistato nell'estate del 2024 per 6,5 milioni di euro più bonus fino a 11 milioni, in nerazzurro ha disputato soltanto 26 minuti. Recentemente, si è distinto con la maglia della nazionale argentina, evidenziando una rapida ascesa.

Alzi la mano chi si ricorda Tomas Palacios vestito di nerazzurro. Pochi? Forse addirittura nessuno? Ci sta. Perché l'argentino, in maglia Inter, ha giocato 26' appena: l'esordio ad Empoli nell'autunno del 2024 per 9', un solo giro di orologio poche settimane dopo contro il Parma, 16' nella stessa stagione contro l'Udinese negli ottavi di Coppa Italia. Poi, nient'altro. Eppure le premesse erano ben diverse, almeno tornando indietro di un paio d'anni. Nell'estate del 2024 la dirigenza nerazzurra decise di puntare con forza sul prospetto argentino classe 2003: un investimento non certo da poco, considerando i 6,5 milioni di base fissa più gli altri 4,5 di eventuali bonus che avrebbero potuto (ma formalmente, in base all'accordo, ancora potrebbero) raggiungere un totale di 11 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mezz'ora scarsa in due anni di Inter, convocato dall'Argentina dopo l'addio: Palacios ha spiccato il volo Articoli correlati Palacios convocato dall’Argentina! L’ex nerazzurro è stato ceduto in prestito ma…di Redazione Inter News 24Palacios convocato dall’Argentina! L’ex nerazzurro è stato ceduto in prestito ma… Segui le ultimissime sui nerazzurri Le... Sassuolo-Inter, nerazzurri in vantaggio di due reti dopo mezz’ora. Torna al gol ThuramIl match della ventiquattresima giornata di campionato ha confermato lo stato di grazia dell’Inter, capace di imporre il proprio ritmo fin dalle... Una raccolta di contenuti su Mezz'ora scarsa in due anni di Inter... Discussioni sull' argomento Campagna di controlli della Polizia Locale su monopattini e e-bike; La morte di mia madre? Sono una brava persona: l’interrogatorio di Fabio Fibrini; Glitch nel presente: Kim Gordon oltre il rock; Il ministro ai sindaci: Centri verso chiusura. Mezz'ora con la vittima. Ho fatto le zeppole alla ricotta, pronte in meno di mezz'ora!!! Come ho fatto Sono "finte" zeppole di pasta sfoglia con crema veloce di ricotta - forse anche più buone, altro che finte!!! Sono golosissime!!! - facebook.com facebook Bari ricorda le vittime del Covid: bandiere a mezz’asta a Palazzo della Città - News x.com