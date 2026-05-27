Chat antisemite | FdI nella bufera dopo i messaggi di Trento

Notizia in breve

Alcuni esponenti trentini di Fratelli d’Italia sono finiti sotto accusa dopo la pubblicazione di screenshot di un gruppo WhatsApp sul quotidiano Domani. Nei messaggi si leggono commenti considerati antisemiti e insulti rivolti a persone di etnia e religione ebraica. La vicenda ha generato polemiche e richieste di chiarimento da parte di diverse forze politiche e della società civile.