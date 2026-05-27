Chat antisemite | FdI nella bufera dopo i messaggi di Trento
Alcuni esponenti trentini di Fratelli d’Italia sono finiti sotto accusa dopo la pubblicazione di screenshot di un gruppo WhatsApp sul quotidiano Domani. Nei messaggi si leggono commenti considerati antisemiti e insulti rivolti a persone di etnia e religione ebraica. La vicenda ha generato polemiche e richieste di chiarimento da parte di diverse forze politiche e della società civile.
Fratelli d’Italia, o meglio alcuni degli esponenti trentini del partito di Giorgia Meloni, sono al centro di una bufera mediatica e politica dopo la pubblicazione sul quotidiano Domani di screenshot di un gruppo WhatsApp in cui compaioi ritenuti antisemiti e insultanti nei confronti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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