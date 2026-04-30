Global Sumud Flotilla le opposizioni chiedono informativa urgente a Meloni | Atto di pirateria di Israele in acque internazionali

Le opposizioni parlamentari hanno richiesto un’istruttoria urgente alla premier, ai ministri della Difesa e degli Esteri, riguardo all’episodio avvenuto nella notte, quando le forze israeliane hanno intercettato e sequestrato numerose imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Secondo quanto comunicato, almeno 175 attivisti sono stati arrestati. La vicenda si è svolta in acque internazionali, suscitando reazioni di condanna e richieste di chiarimenti.

Un’ informativa urgente a Meloni, Crosetto e Tajani. L’ abbordaggio della Global Sumud Flotilla avvenuto nella notte, col sequestro di decine di imbarcazioni e l’arresto di – da quanto si sa finora – 175 attivisti, arriva alla Camera. In apertura di seduta, a Montecitorio, le opposizioni hanno chiesto un intervento alla premier e ai ministri competenti sull’accaduto. “Richiediamo unitariamente un’informativa urgente di Meloni, Crosetto e Tajani sull’atto ostile di pirateria internazionale verso la Global Sumud Flotilla, intercettata a migliaia di chilometri da Gaza, in acque internazionale, vicino alla Grecia”. Ci sono “tantissimi cittadini sequestrati, più di 50 italiani di cui non abbiamo notizia “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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