Governo Meloni oggi in Aula voto su Dfp attesa per taglio accise e Piano Casa Opposizioni chiedono informativa a Meloni su Flotilla news in diretta

Oggi in Parlamento si svolge il voto sul Documento di Economia e Finanza, mentre si attendono decisioni su un possibile taglio delle accise e sul Piano Casa. Le opposizioni hanno richiesto un’informativa dal presidente del Consiglio riguardo a un episodio legato a una flottiglia. Nel frattempo, proseguono le indagini della Procura di Milano sul caso che coinvolge un ex parlamentare. Le notizie vengono aggiornate in tempo reale.