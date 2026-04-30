Governo Meloni oggi in Aula voto su Dfp attesa per taglio accise e Piano Casa Opposizioni chiedono informativa a Meloni su Flotilla news in diretta
Oggi in Parlamento si svolge il voto sul Documento di Economia e Finanza, mentre si attendono decisioni su un possibile taglio delle accise e sul Piano Casa. Le opposizioni hanno richiesto un’informativa dal presidente del Consiglio riguardo a un episodio legato a una flottiglia. Nel frattempo, proseguono le indagini della Procura di Milano sul caso che coinvolge un ex parlamentare. Le notizie vengono aggiornate in tempo reale.
Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni. Proseguono le verifiche della Procura di Milano sul caso Minetti. Oggi in Aula, con il ministro Giorgetti, il voto sulle risoluzioni di maggioranza e opposizioni al Dfp. Attesa anche per la proroga del taglio delle accise, in scadenza il 1 maggio, dopo l'annuncio di Meloni: "Forse più breve, aiuterà il gasolio".🔗 Leggi su Fanpage.it
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È con i risultati del Governo Meloni che si ottengono le rate. Non con le critiche strumentali delle opposizioni. Avanti così! x.com