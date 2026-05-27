Chat antisemite di FdI a Trento le opposizioni chiedono un’informativa di Meloni

Notizia in breve

Il Pd, il M5s e Avs hanno richiesto alla Camera un’informativa sulla presenza di screenshot di una chat WhatsApp tra dirigenti trentini di Fratelli d’Italia, pubblicati dal quotidiano Domani. Nella chat sono emerse espressioni antisemite, coinvolgendo sia dirigenti ex che attuali del partito. Le opposizioni chiedono chiarimenti sulla vicenda a seguito della diffusione di questi contenuti. La richiesta è rivolta a Meloni, richiesta di un intervento ufficiale da parte della premier.