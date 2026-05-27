Chat antisemite di FdI a Trento le opposizioni chiedono un’informativa di Meloni
Il Pd, il M5s e Avs hanno richiesto alla Camera un’informativa sulla presenza di screenshot di una chat WhatsApp tra dirigenti trentini di Fratelli d’Italia, pubblicati dal quotidiano Domani. Nella chat sono emerse espressioni antisemite, coinvolgendo sia dirigenti ex che attuali del partito. Le opposizioni chiedono chiarimenti sulla vicenda a seguito della diffusione di questi contenuti. La richiesta è rivolta a Meloni, richiesta di un intervento ufficiale da parte della premier.
Pd, M5s e Avs hanno chiesto alla Camera un’ informativa di Giorgia Meloni dopo la pubblicazione da parte del Domani di alcuni screenshot di una chat di Whatsapp tra dirigenti trentini di Fratelli d’Italia (ex e attuali), in cui si leggono pesanti espressioni antisemite. I messaggi incriminati scritti in chat. Come spiega il Domani, tutto è nato da una storia pubblicata su Instagram dal giornalista e militante di FdI Francesco Barone, in cui lo si vedeva assieme a David Parenzo, arrivato a Trento per il Festival dell’Economia. «Tra minchioni si intendono bene», scrive Daniele Demattè, consigliere comunale meloniano. Poco dopo il messaggio di dell’ex consigliere comunale Cristian Zanetti: «Peggio degli ebrei non so cosa possa esserci». 🔗 Leggi su Lettera43.it
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