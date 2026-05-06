Champions League su Sky e NOW | Arsenal-Atletico da oltre 1,1 milioni

La semifinale di ritorno della Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid ha attirato oltre 1,1 milioni di spettatori su Sky e NOW, diventando il match senza italiane più seguito degli ultimi anni. I dati di ascolto mostrano picchi significativi e un interesse elevato per l'evento, che ha coinvolto un vasto pubblico in Italia. La partita ha registrato un'ampia partecipazione televisiva, confermando l'attenzione verso la competizione europea.

La semifinale di ritorno è il match senza italiane più visto degli ultimi anni, con picchi e ottimi dati anche per lo studio Sky. Ottimi ascolti per la semifinale di ritorno di UEFA Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid nella Casa dello Sport diSky. Ieri, il match che ha visto i Gunners conquistare la finale di Budapest – dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K – ha raccolto 1 milione 145 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 5,73% di share* e 2 milioni 106 mila spettatori unici**. Picco fasi finali dell’incontro, con 1 milione 376 mila spettatori medi complessivi in total audience*. È ancora una volta il miglior match senza squadre italiane in Champions League su Sky degli ultimi 4 anni, dopo la finale del 2022 tra Liverpool e Real Madrid.🔗 Leggi su Digital-news.it

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