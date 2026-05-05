Semifinali di ritorno Champions League 2026 | tutto su Arsenal-Atletico e Bayern-PSG

Le semifinali di ritorno della Champions League 2026 si disputano con due incontri: Arsenal contro Atletico e Bayern contro PSG. Ognuna delle partite dura novanta minuti, determinando le squadre che accederanno alla finale di Budapest. Le gare arrivano dopo un’andata ricca di emozioni e risultati avvincenti, e il loro esito definirà le contendenti per il titolo europeo. La sfida finale si avvicina, pronta a decretare la vincente di questa edizione.

Due partite. Novanta minuti ciascuna. E la finale di Budapest che aspetta dall’altra parte. Le semifinali di ritorno della Champions League 2026 sono qui, e promettono di essere all’altezza di un’andata già entrata nella storia. Si gioca martedì 5 maggio all’Emirates Stadium di Londra e mercoledì 6 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Calcio d’inizio fissato per le 21:00 in entrambi i casi. Indice. Arsenal – Atletico Madrid: chi va a Budapest?. Bayern Monaco – PSG: il sequel del 5-4. Dove vedere le semifinali di ritorno in TV e streaming. La finale di Budapest aspetta. FAQ — Semifinali ritorno Champions League 2026. Arsenal – Atletico Madrid: chi va a Budapest?.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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