Cessione Napoli Rizzetta rilancia | progetto da polisportiva

Non ci sarebbe soltanto l’acquisto del Napoli al centro dell’interesse proveniente dagli Stati Uniti. Il progetto legato al club azzurro avrebbe dimensioni più ampie. L’obiettivo sarebbe quello di costruire una struttura sportiva articolata, capace di andare oltre il calcio e di avvicinarsi ai modelli rappresentati da Real Madrid e Bayern Monaco. A guidare l’iniziativa sarebbe Matt Rizzetta, imprenditore americano e fondatore della Underdog Global Partners. Un nome già presente nello sport italiano. La sua attività è infatti legata anche al Napoli Basket e al Campobasso Calcio. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, l’idea della cordata sarebbe trasformare la SSC Napoli in una polisportiva. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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