Un gruppo americano ha presentato un'offerta per acquistare il Napoli. La proposta include un investimento consistente, ma il presidente del club ha dichiarato di non essere disposto a cedere la società. Durante una conferenza stampa, ha ribadito che non intende vendere, rafforzando la posizione di mantenere il controllo. Nessuna comunicazione ufficiale sulle cifre o sui dettagli dell’offerta. La trattativa si svolge senza annunci ufficiali né conferme pubbliche.

Arrivano nuovi dettagli sull’offerta americana per acquistare il Napoli. Aurelio De Laurentiis, come riportato negli scorsi giorni, non aveva aperto ad una cessione del club e lo aveva ribadito in maniera netta durante la conferenza stampa post Udinese. Pronto un nuovo rilancio dall’America: il piano è chiaro. Napoli, pronta la super offerta: le novità. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, gli americani aveva in mente di comprare il Napoli per farne una polisportiva sul modello di Real Madrid e Bayern Monaco. nelle ultime ore è arrivato un ulteriore rilancio al patron azzurro. La nuova offerta si aggira intorno ai 2,2 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Cessione Napoli, nuovo rilancio dall’America: svelato il piano

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Mercato Napoli, Noa Lang lascia gli azzurri:destinazione Galatasaray

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