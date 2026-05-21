Il nuovo piano strategico di Stellantis mette in evidenza un cambiamento nelle priorità del gruppo, con un focus crescente sul mercato nordamericano e una riduzione delle attività in Europa. Secondo i documenti ufficiali, l’azienda intende rafforzare la presenza negli Stati Uniti, mentre in Europa si prevede una strategia di razionalizzazione delle risorse. Inoltre, si fa riferimento a una maggiore collaborazione con aziende cinesi, che potrebbe influenzare le scelte di investimento e sviluppo nel Vecchio Continente.

Il nuovo Piano strategico di Stellantis conferma ciò che si era già intuito negli scorsi mesi: il gruppo automobilistico è sempre più proiettato verso il mercato del Nord America, mentre in Europa le parole d’ordine del prossimo futuro saranno “razionalizzare” e “affidarsi ai cinesi”. L’amministratore delegato Antonio Filosa ha presentato il piano oggi, giovedì 21 maggio, in occasione dell’ Investor Day organizzato ad Auburn Hills, in Michigan: “Fastlane 2030” è il titolo scelto per la nuova strategia del costruttore franco-italiano (ma con sede nei Paesi Bassi per pagare meno tasse). Da qui alla fine del decennio Stellantis investirà 60 miliardi di euro a livello globale, di cui 24 miliardi su piattaforme globali, propulsori e nuove tecnologie e 36 miliardi su brand e prodotti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Stellantis: più America, meno Europa. Ecco il nuovo Piano strategico

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