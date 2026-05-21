Stellantis | più America meno Europa Ecco il nuovo Piano strategico
Il nuovo piano strategico di Stellantis mette in evidenza un cambiamento nelle priorità del gruppo, con un focus crescente sul mercato nordamericano e una riduzione delle attività in Europa. Secondo i documenti ufficiali, l’azienda intende rafforzare la presenza negli Stati Uniti, mentre in Europa si prevede una strategia di razionalizzazione delle risorse. Inoltre, si fa riferimento a una maggiore collaborazione con aziende cinesi, che potrebbe influenzare le scelte di investimento e sviluppo nel Vecchio Continente.
Il nuovo Piano strategico di Stellantis conferma ciò che si era già intuito negli scorsi mesi: il gruppo automobilistico è sempre più proiettato verso il mercato del Nord America, mentre in Europa le parole d’ordine del prossimo futuro saranno “razionalizzare” e “affidarsi ai cinesi”. L’amministratore delegato Antonio Filosa ha presentato il piano oggi, giovedì 21 maggio, in occasione dell’ Investor Day organizzato ad Auburn Hills, in Michigan: “Fastlane 2030” è il titolo scelto per la nuova strategia del costruttore franco-italiano (ma con sede nei Paesi Bassi per pagare meno tasse). Da qui alla fine del decennio Stellantis investirà 60 miliardi di euro a livello globale, di cui 24 miliardi su piattaforme globali, propulsori e nuove tecnologie e 36 miliardi su brand e prodotti. 🔗 Leggi su Tpi.it
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