Cessata la convenzione Asl di due medici operativi nel Pescarese | ecco come scegliere il nuovo dottore

La convenzione tra la servizio sanitario locale e due medici di medicina generale nel Pescarese è terminata. Uno di questi, che operava fino al 25 maggio, lavorava nell’area di Cepagatti, Catignano, Città Sant’Angelo, Civitaquana ed Elice. La cessazione del rapporto implica la necessità di trovare un nuovo medico di famiglia per i residenti di queste zone. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della fine della convenzione o sui processi di sostituzione.

Cessato il rapporto convenzionale con la Asl di Pescara con due medici. Si tratta, nello specifico, del dottor Renato Seller, medico di medicina generale che fino al 25 maggio ha svolto la sua professione, nell’ambito territoriale di Cepagatti, Catignano, Città Sant’Angelo, Civitaquana, Elice. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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