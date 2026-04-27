Il 12 aprile a Francavilla, i club Lions delle zone A e B hanno organizzato un evento con screening medici gratuiti e una raccolta fondi destinata al canile di Chieti. L’iniziativa ha coinvolto numerosi cittadini, che hanno preso parte alle attività e contribuito alla causa. La giornata ha visto la partecipazione della comunità locale, con l’obiettivo di offrire assistenza medica e sostenere gli animali ospitati nel canile.

? Cosa sapere I club Lions delle zone A e B si sono riuniti il 12 aprile a Francavilla.. Screening medici gratuiti e raccolta fondi per il canile di Chieti hanno coinvolto la comunità.. Il 12 aprile scorso, la piazza Sant’Alfonso di Francavilla al mare ha ospitato una grande mobilitazione dei club Lions delle zone A e B, riunendo i gruppi di Chieti e Pescara per una giornata dedicata alla solidarietà e alla prevenzione. La manifestazione, che celebra il Lions Day, ha il coinvolgimento diretto di numerose realtà locali impegnate a offrire servizi concreti ai cittadini, portando avanti i valori di servizio previsti dal motto we serve. Servizi medici e sostegno al territorio tra Pescara e Chieti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Solidarietà in piazza: screening medici e aiuto ai canili nel pescarese

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