Una donna denuncia di essere senza medico di base da un mese, nonostante si sia trasferita in cerca di un sistema sanitario più efficiente. Ha contattato l’Asl per chiedere assistenza, ma non ha ricevuto risposta. La situazione evidenzia la difficoltà di trovare un medico di famiglia nella zona e la mancanza di supporto da parte delle autorità sanitarie. La donna racconta di aver cercato aiuto senza ottenere risultati concreti.

"Mi sono trasferita qui pensando di trovare un sistema sanitario migliore. Oggi mi ritrovo senza medico di base". È una frase semplice, ma basta a fotografare una situazione che sempre più cittadini stanno vivendo. La storia è quella di una donna di 69 anni, residente a Massa, che lo scorso 23 febbraio ha scritto all’Asl per segnalare quello che definisce "un grave disservizio". Una lettera rimasta, ad oggi, senza risposta. E il suo caso è lo stesso di una donna di 82 anni, ex insegnante, che vive a Marina, che denunciava sul nostro giornale la mancanza di un medico di famiglia da oltre un mese. Anche in quest’ultimo caso la donna si è rivolta al nostro giornale: "Penso che tutti debbano sapere come si sta affrontando il problema della salute in questa provincia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sos medici di famiglia. La denuncia di una donna: "Un mese senza dottore. E l’Asl non risponde"

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