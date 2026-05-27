Certificazione forestale e crediti verdi nel Matese | al via il corso per diventare esperto

È iniziato un corso di alta formazione sulla gestione forestale sostenibile e sui crediti verdi nel Matese. Il percorso è rivolto a professionisti e tecnici del settore, con l’obiettivo di formare esperti nelle pratiche di valorizzazione economica del patrimonio boschivo e dei servizi ecosistemici. Il corso si concentra su aspetti tecnici e pratici legati alla certificazione forestale e ai crediti verdi, senza includere aspetti legali o politici.

Un percorso di alta formazione tecnica dedicato alla gestione forestale sostenibile e alla valorizzazione economica del patrimonio boschivo e dei servizi ecosistemici.A promuoverlo la Comunità Montana Zona del Matese quale soggetto attuatore della Green Community “Matese Green & Smart. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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