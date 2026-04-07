Stellantis e Leapmotor | crediti verdi e sbarco in Brasile

Stellantis ha concluso un accordo con Leapmotor per l’acquisto di crediti verdi destinati alle emissioni in Europa, mentre ha avviato la produzione di due modelli in Brasile. La casa automobilistica italiana sta rafforzando la collaborazione con la società cinese e ampliando la presenza nel mercato brasiliano con le nuove vetture. Le attività si inseriscono nel quadro di strategie per rispettare le normative ambientali e espandere la produzione internazionale.

Stellantis accelera l’integrazione con Leapmotor attraverso l’acquisto di crediti per le emissioni in Europa e l’avvio della produzione di modelli B10 e C10 in Brasile. Il gruppo guidato da Antonio Filosa ha formalizzato un piano strategico che sposta l’asse della collaborazione verso l’industrializzazione globale. L’accordo prevede l’utilizzo di asset tecnologici cinesi per superare i limiti normativi dell’Unione Europea e l’espansione produttiva nel mercato sudamericano. L’operazione sui crediti verdi e il pooling europeo. La strategia per rispettare i parametri di CO2 imposti dall’UE passa ora per l’acquisto di crediti verdi da Leapmotor. Questa manovra avviene dopo che Stellantis è uscita dal pool di emissioni gestito da Tesla. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stellantis e Leapmotor: crediti verdi e sbarco in Brasile Leggi anche: Stellantis, le novità che vedremo: l'ibrido Range Extender sarà Leapmotor? Leapmotor C10 Awd, grande potenza a un prezzo interessanteLeapmotor è un nome che ad alcuni suonerà nuovo, altri invece lo associano già al marchio Fiat e al gruppo Stellantis. Temi più discussi: Stellantis comprerà i crediti Co2 da Leapmotor: ufficializzato l’accordo. Ecco quanto incasserà il partner cinese; Stellantis comprerà da Leapmotor i crediti green; Stellantis-Leapmotor, accordo chiave nella partita europea dei crediti CO2; Fiat, Jeep e Leapmotor: Stellantis fa il pieno in classifica. Stellantis acquisterà di crediti verdi di Leapmotor e produrrà due modelli in BrasileNuovi sviluppi nella partnership tra il gruppo guidato da Antonio Filosa e l'azienda cinese: B10 e C10 saranno assemblate anche in Sudamerica ... quattroruote.it Stellantis acquisterà crediti verdi di Leapmotor per rispettare i limiti europei sulle emissioniA beneficiare di questo sistema sono soprattutto i produttori di auto elettriche, che grazie ai veicoli a zero emissioni allo scarico accumulano crediti in eccesso. Crediti che possono poi essere ... clubalfa.it Stellantis rafforza la partnership con Leapmotor, tra crediti di CO2 in Europa e produzione in Brasile x.com La crisi nella crisi quella della fabbrica Stellantis di Piedimonte San Germano. Meno di venti giorni lavorativi nei primi tre mesi dell'anno. Domani, incontro tra Regione Lazio e Sindacati Tgr Rai Lazio - facebook.com facebook