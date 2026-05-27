Cerignola allo sbando tra criminalità arrogante e commissariato senza dirigenza | scatta l' Sos a Piantedosi

Notizia in breve

A Cerignola si segnalano diversi furti e rapine recenti, mentre un quadro è stato sequestrato in piena zona pedonale con a bordo due minorenni. La città è descritta come allo sbando, con una criminalità considerata prepotente e arrogante. Inoltre, il commissariato di polizia locale non ha attualmente un dirigente al comando. La situazione ha portato a un intervento di richiesta di supporto alle autorità superiori.