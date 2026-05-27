Cerignola allo sbando tra criminalità arrogante e commissariato senza dirigenza | scatta l' Sos a Piantedosi

Da foggiatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cerignola si segnalano diversi furti e rapine recenti, mentre un quadro è stato sequestrato in piena zona pedonale con a bordo due minorenni. La città è descritta come allo sbando, con una criminalità considerata prepotente e arrogante. Inoltre, il commissariato di polizia locale non ha attualmente un dirigente al comando. La situazione ha portato a un intervento di richiesta di supporto alle autorità superiori.

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Cerignola città allo sbando, dove si combatte una criminalità prepotente (diversi furti e rapine registrate negli ultimi tempi) e arrogante (sequestrato un quad in piena isola pedonale con a bordo due 11enni) con armi “limitate”. Un esempio? Il commissariato di polizia attende, da ben 8 mesi, la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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