Quartieri allo sbando tra spaccate e criminalità Cittadini esasperati

Nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio, nel quartiere San Leonardo, si è verificata un’altra spaccata ai danni di una lavanderia, con la vetrina mandata in frantumi da un mattone. Questa azione si aggiunge a un’intensa serie di episodi di criminalità e vandalismo che coinvolgono diversi quartieri della città, lasciando i residenti sempre più preoccupati e sfiduciati. Vetrine infrante e serrande divelte rappresentano un quadro ricorrente negli ultimi tempi.

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