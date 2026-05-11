Quartieri allo sbando tra spaccate e criminalità Cittadini esasperati
Nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio, nel quartiere San Leonardo, si è verificata un’altra spaccata ai danni di una lavanderia, con la vetrina mandata in frantumi da un mattone. Questa azione si aggiunge a un’intensa serie di episodi di criminalità e vandalismo che coinvolgono diversi quartieri della città, lasciando i residenti sempre più preoccupati e sfiduciati. Vetrine infrante e serrande divelte rappresentano un quadro ricorrente negli ultimi tempi.
“Parma continua a svegliarsi tra vetri infranti, serrande divelte e cittadini esasperati. L’ennesima spaccata si è verificata nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio nel quartiere San Leonardo: la vetrina di una lavanderia è stata mandata in frantumi con un mattone, l’ennesimo gesto di.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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