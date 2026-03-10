Il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno riguardo all'aumento della criminalità a Cerignola. La richiesta si concentra sulla situazione della sicurezza nella città e sulla presenza di episodi di illegalità. La questione è stata sollevata in seguito alle segnalazioni di residenti e rappresentanti locali. La discussione riguarda la necessità di interventi specifici per garantire l'ordine pubblico.

Bari, 9 marzo - "Nei mesi scorsi a Cerignola si è registrata una preoccupante intensificazione di episodi come furti in abitazione, di autovetture, rapine e diverse condotte a danni di attività commerciali e cittadini. Un'ondata di episodi criminosi che hanno intensificato le criticità in termini di sicurezza del territorio. Una situazione allarmante che determina ripercussioni anche sul tessuto economico e produttivo della città, esponendo commercianti, imprenditori e operatori economici a un clima di crescente insicurezza. L’amministrazione comunale di Cerignola ha rappresentato alle autorità competenti l’esigenza di un rafforzamento... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sicurezza, M5S: allarme criminalità a Cerignola, presentata interrogazione a Piantedosi

Articoli correlati

Spari in piazza Nascè, il M5S annuncia interrogazione a Piantedosi: "Destra incapace di garantire la sicurezza"Dopo la notte di violenza nella zona di via La Lumia, i deputati Daniela Morfino, Valentina D'Orso e Davide Aiello scrivono al Viminale.

Incontro con il giornalista antimafia annullato, scoppia il caso politico. Croatti (M5S): "Presentata un'interrogazione al ministero"La mancata ospitata del giornalista Donato Ungaro, prevista in una scuola media di Conselice, scatena polemiche anche nel mondo politico.

Tutti gli aggiornamenti su Sicurezza M5S allarme criminalità a...

Temi più discussi: Sicurezza, M5S: Allarme criminalità a Cerignola, interrogazione a Piantedosi; Criminalità a Cerignola, il M5S interroga Piantedosi: Serve subito più sicurezza; Sicurezza, M5S: allarme criminalità a Cerignola, presentata interrogazione a Piantedosi.

Criminalità a Cerignola, il M5S interroga Piantedosi: Serve subito più sicurezzaSale l’allarme sicurezza a Cerignola, dove negli ultimi mesi si è registrato un aumento di episodi criminosi tra furti in ... immediato.net

Basta allarme, ok allarme. Il senso della destra per la criminalitàUn po’ maggioranza, un po’ opposizione. Spesso maggioranza e opposizione nello stesso momento. È un trend sempre più popolare, dalle parti del governo Meloni e della maggioranza che lo appoggia: ... huffingtonpost.it

Dopo la morte dello scooterista 25enne si riaccende il dibattito sulla sicurezza CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook

Mi sono confrontato con il Ministro @DrSJaishankar sugli sviluppi nel Golfo e nell’intera regione mediorientale. Europa e India, sono partner strategici: il blocco parziale dello Stretto di #Hormuz rappresenta un serio rischio per la sicurezza energetica e per x.com