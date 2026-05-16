Un uomo di 46 anni ha deciso di lasciare un impiego stabile nel settore sportivo in Italia per trasferirsi in Australia, dove ha iniziato di nuovo come studente. Dopo aver cambiato vita, ora si dedica alla preparazione di atleti che partecipano alle Olimpiadi. La sua scelta ha comportato la rinuncia a una carriera consolidata e a un lavoro a tempo indeterminato nel mondo dello sport professionistico, ma non ha avuto motivazioni legate a un’emergenza personale.

Un lavoro stabile in Italia e una carriera già avviata nel cuore dello sport professionistico, Paolo Menaspà, 46 anni, non aveva un’urgenza da cui scappare. Eppure, nel 2011, decide di lasciare tutto per inseguire un’intuizione: crescere ancora. Non per necessità, ma per evoluzione. “In realtà ero contento dov’ero, lavoravo da anni in un prestigioso centro di medicina dello sport vicino a Milano, ma vedevo che la scienza dello sport in Australia era un gradino avanti”, racconta a ilfattoquotidiano.it. È lì che nasce la scelta di partire per Perth, accettando una scommessa audace: passare da un contratto a tempo indeterminato a uno status da studente per intraprendere un dottorato “industry based PhD”, metà ricerca accademica e metà lavoro sul campo con una squadra di ciclismo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho lasciato il lavoro a tempo indeterminato per scommettere sull’Australia: sono ripartito da studente e oggi preparo gli atleti per le Olimpiadi”

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