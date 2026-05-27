Il Financial Times ha definito il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano come un fallimento. La pubblicazione critica l’efficacia delle misure adottate dall’Italia dopo l’inizio della pandemia di Covid-19, nel tentativo di rilanciare l’economia attraverso i fondi della Recovery and Resilience Facility dell’Unione Europea. La valutazione si basa su un’analisi delle azioni messe in atto e dei risultati ottenuti finora. Non ci sono stati commenti ufficiali da parte delle autorità italiane.

“Un fallimento”: è tranchant il Financial Times nel definire il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza promosso dopo l’inizio del Covid-19 per rilanciare l’economia italiana nel quadro della Recovery and Resilience Facility comunitaria. Roma, prima beneficiaria del fondo europeo con 194 miliardi di euro che verranno erogati fino al 31 dicembre, non è stata trasformativa con le sovvenzioni pensate per rafforzare digitalizzazione, infrastrutture e energie rinnovabili nel quadro della crescita del sistema-Paese e, anche se la spinta del Pnrr ha mantenuto in terreno positivo le stime sull’espansione del Pil dell’Italia, Roma resta ancora al palo in termini di sviluppo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - C’eravamo tanto amati. Il Financial Times (e non solo lui) boccia l’Italia di Giorgia Meloni

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