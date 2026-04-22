L’Arabia Saudita e lo sport c’eravamo tanto amati

Il 15 aprile è stato annunciato il nuovo piano del fondo sovrano dell’Arabia Saudita, dedicato al periodo 2026-2030. Il documento fa parte di una strategia più ampia che punta a raggiungere gli obiettivi di Vision 2030, il progetto del governo di Riad avviato per diversificare l’economia e promuovere lo sviluppo nel Paese. Questa iniziativa si inserisce nel quadro di investimenti e riforme in ambito sportivo e non solo.

Il 15 aprile è stato presentato il nuovo piano del PIF, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, dedicato al periodo 2026-2030, ovvero quello che condurrà verso l’obiettivo da tempo annunciato dal governo di Riad: Vision 2030. Uno degli elementi che ha subito fatto discutere è stato la scarsa rilevanza data allo sport, che in questi anni è stato invece uno degli ambiti di maggior investimento del PIF. Poche ore dopo, la testata sportiva The Athletic ha rivelato che, secondo alcune sue fonti, il fondo saudita era pronto ad abbandonare il finanziamento di LIV Golf, il circuito golfistico internazionale creato nel 2022 per contrastare il monopolio del PGA Tour.🔗 Leggi su It.insideover.com

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