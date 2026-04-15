Ancora una volta, Donald Trump ha attirato l'attenzione con un commento che ha suscitato reazioni. Questa volta, il focus si è spostato sulle sue dichiarazioni riguardo all'Italia, in relazione ai recenti scambi di opinioni con una figura politica italiana. La discussione ha preso piede dopo che l'ex presidente ha definito alcune critiche come

Ancora una volta Donald Trump è riuscito a scompigliare le carte in tavola. E lo fa con l'Italia di Giorgia Meloni a metà di una giornata ancora scandita dalle accuse pesantissime volte contro papa Leone e dalla disfatta colossale dell'amico Viktor Orban, sul quale il presidente della Casa Bianca si era speso non poco per la sua rielezione. Negli stessi minuti in cui la premier spiegava in merito alla solidarietà espressa al Santo Padre definendo «inaccettabili» le parole della Casa Bianca, il Corriere della Sera pubblicava un colloquio esclusivo con il tycoon che - al solito - in sei minuti sembra aver demolito una relazione diplomatica tra le più salde in Europa.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump-Meloni, c'eravamo tanto amati. Primo scontro sulle "inaccettabili" critiche

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