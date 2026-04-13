Paolo Barelli si è dimesso dalla posizione di capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, annunciando anche un attacco nei confronti di alcuni esponenti del partito. La decisione arriva in un momento di tensioni interne, con Barelli che ha dichiarato come i partiti siano guidati da chi opera all’interno anziché da strutture centrali. La sua uscita ha suscitato reazioni e ha portato a un confronto aperto tra le diverse fazioni.

ROMA – Dimissioni e sfogo di Paolo Barelli: che ha dovuto lasciare l’incarico da capogruppo di FI alla Camera. Ma lo ha fatto non proprio in silenzio, dopo essere stato oltre un’ora a Palazzo Chigi. “Normalmente i partiti si guidano dall’interno”, il messaggio indirizzato ai Berlusconi, che da tempo spingevano per un rinnovamento. Si sta concretizzando il percorso delineato nella riunione di giovedì a Cologno Monzese tra Antonio Tajani, Marina e Pier Silvio Berlusconi. Anche sui congressi regionali, da congelare dove non c’è intesa. Devono avvenire nei modi e nei tempi più adeguati per garantire la piena unità di FI, la linea della primogenita del Cavaliere, che nelle ultime ore ha incontrato Alberto Cirio, uno dei vicesegretari.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Forza Italia, resa dei conti: Barelli si dimette da capogruppo e attacca i Berlusconi. “I partiti si guidano da dentro”

Forza Italia, il capogruppo Barelli contro i figli di Berlusconi: “I partiti si guidano da dentro”Le fibrillazioni interne a Forza Italia non sono finite con il vertice tra i figli di Silvio Berlusconi e il segretario Antonio Tajani negli uffici...

Barelli si dimette da capo gruppo di Forza Italia alla camera. La frecciata ai Berlusconi: “I partiti si guidano dall’interno”Roma, 13 aprile 2026 - Paolo Barelli si dimette da presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera.

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Nel Parlamento ungherese entreranno solo 3 partiti. Ha vinto un alleato di Forza Italia, mentre all’opposizione ci sarà un partito alleato di Salvini e uno alleato col gruppo di Vannacci. La #sinistra alleata del #Pd con l’1,2% resta fuori. Il Pd festeggia come se av - facebook.com facebook

PAOLO BARELLI: LASCIO IL MIO RUOLO DA CAPOGRUPPO DI FORZA ITALIA- LA STOCCATA AI BERLUSCONI x.com