Centri estivi sempre più cari quanto costa organizzare i mesi di stop scolastico

I costi dei centri estivi sono aumentati rispetto agli anni precedenti. Le iscrizioni più frequenti riguardano i centri comunali e le formule con durata più lunga. I dati indicano che le famiglie preferiscono opzioni di maggiore durata, anche se ciò comporta spese più alte. La domanda di questi servizi rimane elevata, e le iscrizioni continuano a crescere, confermando la loro importanza durante il periodo di pausa scolastica.

I centri estivi sono fondamentali e lo dicono i numeri delle iscrizioni. Lo scorso anno le opzioni più gettonate sono stati i centri estivi comunali e la formula di iscrizione per il maggior tempo possibile. In assenza di una rete familiare di supporto, come quella dei nonni, una famiglia italiana arriva a spendere tra metà e un terzo dello stipendio per mandare il figlio in un centro estivo nel mese di luglio. I centri estivi costano molto, soprattutto se si punta a tipologie come quelli sportivi o se si fa partecipare il figlio a una serie di attività extra come gite, escursioni o corsi sportivi. Negli ultimi anni, inoltre, i prezzi sono aumentati e sono diventati insostenibili per molti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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