Entro sette giorni, circa cento rom occupanti abusivi dovranno lasciare i locali dell'Ater nelle zone di Torre Maura e Ponte di Nona. Le strutture sono state occupate senza autorizzazione per diversi anni, con l’obiettivo di procedere allo sgombero. La scadenza è stata comunicata alle persone coinvolte, che avranno tempo per lasciare volontariamente gli edifici. Se l’evacuazione non avverrà spontaneamente, si procederà con lo sgombero coatto.

Una settimana per andarsene spontaneamente da locali dell'Ater occupati abusivamente da anni a Torre Maura e Ponte di Nona, in quest'ultimo caso praticamente da sempre. Trascorsi sette giorni (il conto parte da ieri) cominceranno gli sgomberi. È con un'ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri che stanno per partire le operazioni di rilascio di due complessi di edilizia residenziale pubblica, occupati da circa cento persone, principalmente di etnia rom. L'ordinanza riguarda 29 locali «extraresidenziali» (quelli in cui in teoria non si potrebbe vivere, ma tant'è) a Ponte di Nona, tra via Padre Girolamo Lazzarini, via Marcello Candia, via Albert Schweiter, via Beata Chiara Bosatta, via Aldo Capitini e via Caterina Usai (qui sono state occupate anche quattro sale condominiali). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cento rom abusivi nei locali dell'Ater, tra sette giorni scatta lo sgombero

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