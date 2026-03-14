Campo rom abusivo scatta lo sgombero | 11 denunciati

La polizia municipale di Capua ha effettuato uno sgombero presso un campo rom abusivo in via Lazzaro di Raimo, vicino al santuario di San Lazzaro. Durante l'operazione sono stati denunciati in undici. L’intervento ha coinvolto le forze dell’ordine per rimuovere le persone e le strutture presenti nell’area. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui dettagli dell’operazione.

E' scattata l'operazione del comando della polizia municipale di Capua presso l'accampamento rom di via Lazzaro di Raimo nei pressi del santuario di San Lazzaro. I caschi bianchi sono intervenuti a seguito di numerosi cittadini che segnalavano la presenza di roulotte, continui via vai e bivacchi notturni, invocando l'intervento delle forze dell'ordine. Giunti presso l'accampamento, gli agenti hanno trovato gli occupanti che non hanno saputo giustificare le ragioni della loro permanenza all'interno del fondo. Avviati gli accertamenti, è stata rilevata l'assenza di titoli e documentazioni giustificative della loro permanenza. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Capua: sgombero rom, 11 deferiti dopo segnalazione civicaLa mattina del 13 marzo 2026 ha la polizia municipale di Capua agire con decisione in via Lazzaro di Raimo, nei pressi del santuario di San Lazzaro. Manufatto abusivo, scatta l'ordinanza. Ma in 'ritardo' di 11 mesi dal blitz dei vigili urbaniIl Comune di Aversa ha emesso l’ordinanza con cui dispone la demolizione di un manufatto edilizio abusivo situato in viale Kennedy. Una selezione di notizie su Campo rom abusivo scatta lo sgombero 11... Temi più discussi: Capua, campo rom abusivo: scatta lo sgombero; Capua, campo rom abusivo: scatta lo sgombero; Campo rom abusivo, scatta lo sgombero: 11 denunciati; CAPUA. Campo rom abusivo: scatta lo sgombero della municipale, 11 denunciati. Campo rom abusivo, scatta lo sgombero: 11 denunciatiI caschi bianchi hanno così sgomberato l'area e denunciato 11 persone per invasione arbitraria di terreni. I rom hanno lasciato il campo senza alcuna polemica, recuperando i vestiti stesi ed ... casertanews.it Capua, campo rom abusivo: scatta lo sgomberoAvevano attirato l’attenzione di numerosi cittadini, con bivacchi notturni e la presenza di diversi camper e roulotte. Alcune famiglie rom, accampatesi in un terreno in via Lazzaro ... ilmattino.it Invece di campo largo chiamatelo col suo vero nome: campo Giuseppi. - facebook.com facebook Da #fedez a #diletta leotta, tutti i vip in campo per la Kings League: «Se vinco dico basta alla pasta alla norma» x.com