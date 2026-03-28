A cento giorni dall’ordine di sgombero, l’organizzazione Askatasuna ha diffuso un comunicato in cui denuncia un costo di mille euro all’ora per la sorveglianza dell’immobile vuoto situato in corso Regina Margherita 47. La zona si trova nel pieno di cambiamenti stagionali, mentre l’edificio resta inattivo, in attesa di future decisioni. La situazione ha suscitato attenzione tra residenti e istituzioni.

Tre mesi di presidio e almeno 2,4 milioni di euro solo per il personale, ma con gli extra "si arriva a quasi 3 milioni. Uno spreco enorme e aumenterà ancora". Il nodo di corso Regina 47, il Governo e il Comune, la Regione, una proposta sul tavolo e poi i residenti, nella morsa tra ordinaria quotidianità e ordine pubblico A cento giorni dallo sgombero l’ex Askatasuna resta presidiato giorno e notte in corso Regina Margherita. "Un futuro in stallo, un presente sotto scatto”. Alla vigilia della manifestazione di No Kings Italia a Roma, a Torino si fanno i conti e la voce di spesa per la gestione dell'ordine pubblico supera i due milioni “Mai preso neanche una multa”, “I poliziotti mi hanno rotto un dente”: le parole degli arrestati (scarcerati) per gli scontri di Askatasuna a Torino 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Askatasuna, cento giorni dallo sgombero: "Mille euro all'ora per vigilare il vuoto", quanto ci costa l'immobile presente

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