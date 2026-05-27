Centinaia di studenti a scuola di legalità | al Rossetti l' evento targato Despar e carabinieri

Questa mattina al Politeama Rossetti di Trieste si è tenuto un evento dedicato alla legalità, con la partecipazione di centinaia di studenti. L’incontro, intitolato “Cultura della legalità: prevenzione e contrasto ad episodi di criminalità, anche di carattere giovanile”, è stato promosso dal Comando provinciale dei carabinieri in collaborazione con Despar Nord. Gli studenti hanno ascoltato interventi e discussioni sul tema, in un contesto di sensibilizzazione sulla legalità.

Si è svolto questa mattina al Politeama Rossetti di Trieste l’incontro dal titolo “Cultura della legalità: prevenzione e contrasto ad episodi di criminalità, anche di carattere giovanile”, promosso dal Comando provinciale dei carabinieri, in collaborazione con Despar Nord. L’evento ha visto la. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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