A scuola di legalità | mattinata di formazione e confronto tra gli studenti dell’Istituto Scocchera e i Carabinieri

Questa mattina, gli studenti delle classi terze medie di un istituto scolastico locale hanno incontrato il comandante della stazione dei Carabinieri di Ancona Centro. L'iniziativa ha previsto una sessione di formazione e confronto, con l’obiettivo di approfondire temi legati alla legalità e al ruolo delle forze dell’ordine. La mattinata si è svolta all’interno delle attività scolastiche dedicate alla sensibilizzazione civica.

Gli studenti delle classi terze medie dell’Istituto Comprensivo Scocchera hanno accolto il Luogotenente Loredano Trovato, comandante della Stazione Carabinieri di Ancona Centro Gli studenti delle classi terze medie dell’Istituto Comprensivo Scocchera hanno accolto il Luogotenente Loredano Trovato, comandante della Stazione Carabinieri di Ancona Centro. L'Arma dei Carabinieri, si legge in una nota, è particolarmente attenta all’universo giovanile, a cui si rivolge non solo con un linguaggio moderno attraverso i propri canali social ma anche organizzando frequenti incontri presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzati... 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - A scuola di legalità: mattinata di formazione e confronto tra gli studenti dell’Istituto Scocchera e i Carabinieri Articoli correlati A scuola di legalità tra social e mondo digitale, carabinieri e studenti a confrontoL'incontro ospitato a Campo Calabro ha affrontato tematiche vicine alla quotidianità dei ragazzi. Leggi anche: Redona, studenti a confronto con forze dell’ordine ed esperti: al Qoelet una mattinata su legalità e sicurezza Una raccolta di contenuti su Istituto Scocchera Discussioni sull' argomento Percorsi di Legalità: 500 studenti al Teatro Gentile incontrano la Polizia di Stato; A scuola di legalità, i Carabinieri incontrano gli studenti dell’Istituto Scocchera. A scuola di legalità con i Carabinieri di Ancona per studenti di terza media(ANSA) - ANCONA, 24 MAR - Studenti delle classi terze medie dell'Istituto Comprensivo Scocchera (plesso di via del Conero) hanno accolto tra loro il Luogotenente Loredano Trovato, comandante della Sta ... msn.com Lezione di legalità: gli studenti e il bullismoSi chiama Educhiamo insieme alla Legalità. E’ il progetto voluto dal questore Capocasa in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. Nella settimana appena trascorsa, la Polizia di Stato ha ... ilrestodelcarlino.it A scuola di legalità con i Carabinieri di Ancona per studenti di terza media. Mattinata di formazione e confronto per i ragazzi dell'Istituto Scocchera #ANSA x.com ANCONA - L'incontro con gli studenti delle classi terze medie dell’Istituto Comprensivo Scocchera - facebook.com facebook