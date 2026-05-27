Cementificazione selvaggia e terrorismo | le associazioni rispondono al video social diffuso dal sindaco Menna

Il sindaco di Vasto ha pubblicato un video in cui accusa alcune associazioni ambientaliste di terrorismo in relazione alle proteste contro i piani urbanistici del Comune. Questi piani prevedono nuove lottizzazioni e interventi su circa 73 ettari di oliveti e aree verdi. Le associazioni rispondono alle accuse, ma nel testo non sono riportate le loro dichiarazioni.

Un video social diffuso dal sindaco di Vasto, Francesco Menna, nel quale accusa alcune associazioni ambientaliste di fare “terrorismo”: il tema è la contestazione dei piani urbanistici del Comune di Vasto, che prevedono nuovi piani d’area e lottizzazioni su quasi 73 ettari di oliveti e aree verdi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Iran risponde al fuoco "social"? Diffuso un video in stile The Lego Movie con Trump, Netanyahu e SatanaIn risposta ai video pubblicati dalla Casa Bianca, è stato diffuso online un cortometraggio animato in stile The Lego Movie che prende di mira Stati...

"Dalla parte del suolo": l'incontro pubblico contro la cementificazione selvaggiaSabato 18 aprile 2026 alle 18:30 si svolgerà un incontro pubblico presso la Casa del Volontariato di Salerno, in via Filippo Patella.

Argomenti più discussi: Menna replica agli ambientalisti: Basta terrorismo, Vasto cresce nel rispetto della legge e dell’ecosostenibilità; Menna replica ancora agli ambientalisti e spiega le sue ragioni: Basta con il terrorismo!.

Cementificazione selvaggia e terrorismo: le associazioni rispondono al video social diffuso dal sindaco MennaForum H2O, Italia Nostra del Vastese, Konsumer Vasto e La Conviviale replicano al sindaco dopo le ultime esternazioni e chiedono un confronto pubblico ... chietitoday.it

Cementificazione selvaggia. Il Polo contro il nuovo aeroportoIl dibattito sul nuovo aeroporto torna alla ribalta con una denuncia del Polo Progressista e di Sinistra. Com’è noto l’aeroporto del Cinquale, come lo chiamano gli apuani, è diventato ’Aeroporto dei ... lanazione.it