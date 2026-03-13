Iran risponde al fuoco social ? Diffuso un video in stile The Lego Movie con Trump Netanyahu e Satana

In risposta ai video pubblicati dalla Casa Bianca, è stato diffuso online un cortometraggio animato in stile The Lego Movie che prende di mira Stati Uniti e Israele, includendo scene con personaggi come Trump, Netanyahu e Satana. Il video, caratterizzato da un tono satirico, mira a criticare le recenti dichiarazioni e azioni dei due paesi, suscitando reazioni di varia natura tra gli utenti.

Un nuovo cortometraggio di propaganda diffuso online mostra versioni in stile The Lego Movie di Donald Trump e Benjamin Netanyahu, accusati di aver provocato la guerra con l'Iran. Il video, probabilmente realizzato con l'intelligenza artificiale, sta circolando sui social. Non è ancora chiaro chi abbia realizzato il cortometraggio né da quale organizzazione provenga ufficialmente. Tuttavia, diversi osservatori ritengono che sia stato prodotto utilizzando strumenti di intelligenza artificiale, una tecnologia che negli ultimi anni ha reso più semplice creare video animati anche con risorse relativamente limitate.