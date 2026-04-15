Dalla parte del suolo | l' incontro pubblico contro la cementificazione selvaggia

Sabato 18 aprile 2026 alle 18:30 si svolgerà un incontro pubblico presso la Casa del Volontariato di Salerno, in via Filippo Patella. L'evento si concentrerà sul tema del consumo di suolo e della tutela del territorio, offrendo uno spazio di discussione tra cittadini e rappresentanti delle associazioni locali. La sede dell’appuntamento si trova tra il Corso Vittorio Emanuele e la traversa tra i civici 88 e 90.

Un importante momento di confronto pubblico sul tema del consumo di suolo e della tutela del territorio si terrà sabato 18 aprile 2026 alle ore 18:30 presso la Casa del Volontariato di Salerno, in via Filippo Patella 2 (traversa del Corso Vittorio Emanuele tra il civico 88 e 90).L’incontro, dal.🔗 Leggi su Salernotoday.it In Valdarno nasce il collettivo VADDS: primo incontro pubblico sul consumo di suolo con Paolo PileriArezzo, 06 febbraio 2026 – Un primo momento pubblico di confronto sul tema del consumo di suolo arriva in Valdarno grazie all’iniziativa promossa dal... Incontro Stefano Bandecchi rappresentanti edicole: "Pronti ad abolire anche il suolo pubblico per chi deciderà di evolvere l'attività”Negli ultimi era tornato al centro del dibattitto cittadino la questione del futuro delle edicole ternane, in particolare legato alle agevolazioni...