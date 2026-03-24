Del referendum ha parlato anche il Cardinale Matteo Zuppi durante i lavori del Consiglio Episcopale Permanente CEI: “Tenendo sempre conto l’equilibrio tra poteri dello Stato che i padri costituenti ci hanno lasciato come preziosa eredità e che tutti devono preservare, ci auguriamo che sia scelta la via di un dialogo responsabile e costruttivo .. Non spetta direttamente alla Chiesa fare politica. Ma proprio per questo spetta alla Chiesa, con ancora maggiore passione, formare coscienze laicali libere, mature, coraggiose . C’è poi il rischio di una politica o di organizzazioni sociali che pretendano di arruolare la Chiesa, di piegarne la libertà, di cercarne l’avallo, di utilizzarne la voce per i propri schieramenti. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Card. Zuppi sul Referendum: dialogo responsabile. Non spetta direttamente alla Chiesa fare politica

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