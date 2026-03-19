Infratel Italia ha pubblicato la Relazione Annuale 2026, evidenziando ricavi diretti pari a 50 milioni di euro nel 2025, rispetto ai 34,7 milioni del 2022. L’utile netto si attesta a 5,3 milioni di euro nello stesso anno. La stima preliminare si riferisce ai dati raccolti fino a quel momento. La comunicazione è stata resa nota il 19 marzo 2026 a Roma.

Dal documento presentato alla Camera emerge che la crescita dei ricavi ricorrenti è stata del +16%, con oltre il 60% delle entrate già coperte da progetti pluriennali in essere Roma, 19 marzo 2026 - I ricavi diretti sono cresciuti da 34,7 milioni di euro nel 2022 a 50 milioni nel 2025 (stima preliminare). La crescita dei ricavi ricorrenti è stata del +16%, con oltre il 60% delle entrate già coperte da progetti pluriennali in essere. Il risultato netto 2025 si attesta a 5,3 milioni, con un MOL (Margine Operativo Lordo) di 5,8 milioni. Il valore complessivo delle commesse gestite raggiunge 8,5 miliardi di euro. Sono i principali risultati economici di Infratel Italia, società del gruppo Invitalia, che ha illustrato alla Camera la Relazione Annuale 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Infratel Italia, Relazione Annuale 2026: ricavi a 50 milioni e utile netto di 5,3 milioni

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