Ita Airways chiude il 2025 in utile | ricavi a 3,2 miliardi utile netto di 209 milioni

Ita Airways ha annunciato di aver chiuso il 2025 con un utile netto di 209 milioni di euro, il primo risultato positivo nella sua storia. I ricavi dell’anno sono stati di 3,2 miliardi di euro. La comunicazione è stata resa nota il 26 marzo 2026, a seguito della fine dell’esercizio finanziario.

Fiumicino, 26 marzo 2026 – Ita Airways chiude il 2025 con il primo risultato netto positivo della sua storia. La compagnia aerea del gruppo Lufthansa ha registrato ricavi stabili pari a 3,2 miliardi di euro, di cui 2,8 miliardi derivanti dal trasporto passeggeri, un EBITDA di 404 milioni di euro, un EBIT di 25 milioni e un utile netto di 209 milioni di euro. Si tratta di un risultato che segna una svolta per il vettore. L’utile netto migliora infatti di 436 milioni di euro rispetto al 2024, mentre l’EBIT resta in territorio positivo per il secondo anno consecutivo, con un incremento di 22 milioni su base annua. Positivo anche il dato relativo alla liquidità: la cassa si attesta a 639 milioni di euro, in aumento di 163 milioni rispetto alla fine del 2023. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Ita Airways archivia il 2025 con il primo risultato netto positivo dalla nascita per 209 milioni di euroIta Airways ha archiviato il 2025 con il primo risultato netto positivo dalla nascita, pari a +209 milioni di euro, in miglioramento di 436 milioni... Leggi anche: Poste Italiane chiude il 2025 con ricavi record a 13,1 miliardi e utile a 2,2 miliardi Tutti gli aggiornamenti su Ita Airways Temi più discussi: Ita Airways, addio al programma fedeltà Volare: i punti avanzati sono da usare entro giugno, poi si perdono; Volare chiude il sipario: ITA Airways inaugura l’era Miles & More; Ita, Volare esce di scena. Ecco le scadenze per usare i punti; ITA Airways, missione compiuta: la compagnia chiude il 2025 in attivo. Adesso manca solo l’ultimo passaggio verso Lufthansa. Ita chiude il 2025 con il primo utile da 209 milioni, ma pesano ancora leasing, cambi e calo di voli e passeggeriLufthansa porta sinergie, però il risultato finale è stato aiutato anche dagli effetti contabili ... msn.com Ita chiude 2025 con primo utile netto a 209 milioniVia libera ai conti 2025 di Ita Airways che chiude l'anno con il primo utile netto della compagnia a 209 milioni di euro e un Ebit a 25 milioni (+ 22 milioni rispetto al 2024). (ANSA) ... ansa.it Dalla prossima estate i cani di taglia medio-grande potranno viaggiare in cabina sui voli Ita Airways: https://kodmi.it/8J7GZ - facebook.com facebook Ita Airways vola in utile per la prima volta: 209 milioni nel 2025 x.com