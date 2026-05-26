scontro sulle rinnovabili la legge regionale divide gli ambientalisti

Una disputa legale riguarda la legge regionale sulle energie rinnovabili, con ambientalisti che la criticano come ostile alle fonti pulite. Alcuni esponenti sostengono che la normativa limiti lo sviluppo delle rinnovabili, mentre altri affermano che la Regione non deve fare passi indietro. La discussione si concentra sulla regolamentazione delle autorizzazioni e sui limiti imposti alla costruzione di impianti. La questione resta aperta, senza che siano stati raggiunti compromessi definitivi.

"Le legge regionale è ostile nei confronti delle rinnovabili". Anzi, no, "la Regione non deve arretrare. Deve perseguire con determinazione un percorso di adeguata regolamentazione" attraverso la legge sulle aree idonee ad accogliere pannelli fotovoltaici e pale eoliche. Ambientalisti contro. Da una parte ci sono Legambiente, il Coordinamento Free, Energia per l’Italia e Italia Solare che dopo avere letto il testo uscito dal confronto della Commissione Territorio dell’Assemblea legislativa della Regione, hanno emesso un giudizio negativo. "E’ una legge che dipinge un’ostilità di fatto nei confronti delle rinnovabili. E’ sbagliato contrapporre agricoltura e produzione di energia nell’epoca dei cambiamenti climatici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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