Taglio delle accise prorogato di 21 giorni | 20 centesimi per il diesel ma solo 5 per la benzina

Il Consiglio dei ministri ha deciso di prolungare di 21 giorni il taglio delle accise sui carburanti. La misura prevede ancora uno sconto di 20 centesimi al litro sul gasolio, mentre per la benzina l’agevolazione si riduce a 5 centesimi. La proroga riguarda i prezzi applicati ai consumatori e resterà in vigore fino al 21 maggio. La decisione è stata comunicata nella giornata di oggi.

Roma, 30 aprile 2026 – Il taglio delle accise sui carburanti verrà prorogato oggi dal Consiglio dei ministri per 21 giorni, invariato per il gasolio (20 centesimi al litro) e ridotto a 5 centesimi al litro per la benzina. https:www.quotidiano.netvideoin-vistameloni-su-proroga-taglio-accise-non-sara-orizzontale-perche-gasolio-e-aumentato-piu-della-benzina-u6vr5h4f Il Consiglio dei ministri, ancora riunito a Palazzo Chigi, ha infatti approvato anche il decreto legge con la proroga del taglio delle accise contenuto nel provvedimento “Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali”.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Taglio delle accise prorogato di 21 giorni: 20 centesimi per il diesel, ma “solo” 5 per la benzina Notizie correlate Prezzi diesel e benzina, taglio delle accise per 20 giorniIl governo italiano interviene sulla dinamica dei prezzi di diesel e benzina, al rialzo in particolare dopo l'inizio della guerra in Iran avvenuto lo... Carburanti, taglio di 20 centesimi sulle accise per benzina e diesel: ecco cosa cambiaRoma, 19 marzo 2026 – Il governo prova a frenare il caro carburanti con un intervento immediato: per 20 giorni scende di 20 centesimi al litro... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Taglio accise, quanto salirebbe il prezzo di benzina e diesel se non fosse rinnovato?; Taglio delle accise carburanti: possibili 15 giorni di proroga e più sconto sul gasolio | Quattroruote.it; Taglio delle accise, ci sarà la proroga o no? Quando salgono i prezzi di nuovo; Accise, verso una mini-proroga con taglio rafforzato per il gasolio. Taglio delle accise prorogato di 21 giorni, ridotto a 5 centesimi per la benzina. Piano casa, via libera del cdmHa preso il via a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri convocato per varare due decreti legge, uno per il rinnovo del taglio delle accise sui carburanti e il secondo per il Piano casa. ilgazzettino.it Taglio delle accise prorogato di 21 giorni: 20 centesimi per il diesel, ma solo 5 per la benzinaIl Consiglio dei ministri, riunito a Palazzo Chigi, ha approvato il decreto legge con la proroga del taglio delle accise ... quotidiano.net Can Yaman ci dà un taglio e cambia look. L'attore turco ha tagliato la barba e sui social ha mostrato il cambiamento con un video in cui appare dal barbiere,... - facebook.com facebook