Il Comune ha deciso di chiudere al traffico una strada nel centro della città in occasione della festa islamica. Questa decisione ha suscitato proteste tra i residenti, che hanno definito la scelta inaccettabile. La chiusura temporanea ha generato disagi e malcontento tra chi vive nella zona, creando tensioni tra le autorità e la comunità locale. La questione riguarda le misure adottate per l’evento religioso e le reazioni dei cittadini coinvolti.

Civitavecchia ancora al centro delle polemiche e, anche stavolta, c’entra la locale comunità islamica. Da oggi è iniziato l’ Eid-ul-Adha, ovvero la Festa del Sacrificio, e in tutte le città si riscontra un certo fermento da parte dei musulmani, che nelle settimane precedenti hanno fatto richiesta di avere spazi per celebrare i loro riti, che includono anche il sacrificio di animali. Questa particolare richiesta non è stata approvata in molte città a onor del vero ma sono stati concessi ampi spazi di preghiera. Anche a Civitavecchia il Comune ha concesso uno spazio, che però coincide con una via chiusa al traffico e relativi disagi per i residenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - C'è la festa islamica, il Comune chiude la strada al traffico. L'ira dei residenti: "Inaccettabile"

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