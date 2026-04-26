Domenica 26 aprile si gioca a Livorno una partita decisiva tra la squadra locale e la Victoria Pesaro. La vittoria permette alla formazione marchigiana di ottenere la promozione diretta in Serie A1. La gara si svolge presso il campo della Libertas Livorno, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per raggiungere l’obiettivo.

? Cosa sapere Livorno ospita domenica 26 aprile la sfida tra Libertas Livorno e Victoria Pesaro.. La vittoria garantisce alla squadra marchigiana la promozione diretta in Serie A1.. Il Modigliani Forum ospita questa domenica 26 aprile la sfida conclusiva della regular season tra la Bi.Emme Service Libertas Livorno e la Victoria Libertas Pesaro, con i marchigiani in lotta per il salto in Serie A1. Alle ore 18:00, sotto la direzione di arbitri Rudellat, Boscolo e Tallon, le due squadre si sfidano nell’ultimo atto del campionato regolare. Mentre gli amaranto hanno già blindato il decimo posto e la partecipazione ai play-in da due giornate, i biancorossi di Pesaro vivono un momento di massima tensione sportiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pesaro all’assalto della Serie A1: sfida decisiva a Livorno

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