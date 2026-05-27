Durante la puntata di SOS Donna, trasmessa su Radio Amore Catanzaro, sono stati affrontati due temi principali. Da un lato, si è parlato dell’artigianato dolciario, con interventi di Marron Glacé e Antonio Nesci. Dall’altro, si è discusso delle trasformazioni dell’informazione moderna. La conduttrice Ada Cosco ha guidato la trasmissione attraverso i due argomenti, senza approfondimenti legali o deduzioni.

Nella puntata di SOS Donna, programma radiofonico condotto da Ada Cosco su Radio Amore Catanzaro, la trasmissione ha proposto un doppio livello di racconto: da una parte il mondo dell’artigianato dolciario, dall’altra le grandi trasformazioni dell’informazione contemporanea. Il gusto e la tradizione di Marron Glacé. Protagonista della prima parte dell’intervista è stata la realtà dolciaria Marron Glacé di Catanzaro Lido, punto di riferimento per la pasticceria e la gelateria locale. Ai microfoni della trasmissione è intervenuta Gisella, che da quasi quarant’anni guida insieme alla famiglia e al proprio team un’attività basata su produzione interna, qualità delle materie prime e lavoro di squadra. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Catanzaro Lido tra gusto artigianale e futuro dell’informazione: a “SOS Donna” il doppio racconto di Marron Glacé e Antonio Nesci

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