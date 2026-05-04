Un'intervista trasmessa su una radio di New York ha ripercorso i 33 anni di carriera di un giornalista italiano. La conversazione, condotta da un giornalista locale, ha toccato i momenti più significativi del suo percorso, partendo dal suo inizio in Calabria fino alla creazione di un network che si estende a livello globale. Durante l'intervista sono stati discussi anche alcuni aspetti legati alla sua attività come editore di un quotidiano.

Intervista andata in onda su WGBB Radio, condotta da Attilio Carbone: l’editore de La Prima Pagina ripercorre la sua storia tra carta, radio e rivoluzione digitale Trentatré anni di giornalismo, iniziati tra i banchi di scuola e arrivati fino alla costruzione di un network editoriale digitale diffuso in tutta Italia e all’estero. È il percorso raccontato da Antonio Nesci, editore de La Prima Pagina, protagonista di una lunga intervista andata in onda su WGBB Radio e condotta da Attilio Carbone. Un racconto che parte da lontano, dagli anni ’90, quando ancora adolescente Nesci muoveva i primi passi nella scrittura, collaborando con testate locali e giornali scolastici.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Dal sogno in Calabria al network globale: i 33 anni di giornalismo di Antonio Nesci raccontati a New York

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