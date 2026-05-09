A Catania si tiene l’ottava edizione di un laboratorio internazionale dedicato all’informazione del futuro. L’evento si concentra sulla capacità di interpretare una realtà in evoluzione e di ascoltare le esigenze del pubblico, promuovendo un dialogo diretto e presente nei luoghi di discussione. Particolare attenzione viene data alle giovani generazioni, con l’obiettivo di coinvolgerle nel racconto e nelle tematiche giornalistiche.

Interpretare una realtà in costante evoluzione e ascoltare le istanze del pubblico, dialogando e raggiungendolo nei luoghi in cui si sviluppa il dibattito, con speciale attenzione alle giovani generazioni. Sono queste le direttrici d'impegno del giornalismo che trovano diverse declinazioni: dall’uso consapevole dell’Intelligenza artificiale a modelli di business coraggiosi ed originali, passando per il giornalismo d’inchiesta e lo storytelling glocal. Da qui prende le mosse l’ottava edizione del workshop “Il giornalismo che verrà - Festival dell’informazione mediterranea”, l’iniziativa che ogni anno trasforma Catania nel fulcro nazionale ed internazionale del dibattito sul futuro dell’informazione.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - “Il giornalismo che verrà”, tra autenticità e racconto: a Catania l'ottava edizione del laboratorio internazionale sull’informazione del futuro

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