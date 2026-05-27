Catanzaro comune ordina lo stop di due discoteche ma il titolare non chiude | scatta il sequestro

Da virgilio.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Catanzaro, il comune ha disposto il sequestro di due discoteche, mentre i titolari non hanno chiuso le attività. Nonostante l’ordinanza, le strutture sono rimaste aperte e sono state sottoposte a sequestro. Il titolare delle due discoteche è indagato per aver organizzato spettacoli senza le necessarie autorizzazioni. La polizia ha eseguito i sequestri e ha notificato l’ordinanza comunale senza ricevere riscontro di chiusura.

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Due discoteche sono state poste sotto sequestro preventivo a Catanzaro per aver organizzato eventi di pubblico spettacolo senza le necessarie autorizzazioni amministrative. Il provvedimento, emesso dal Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica, è stato eseguito dalla Polizia di Stato. Le attività, entrambe situate nella località Giovino, sono state sequestrate per tutelare l’incolumità pubblica, dopo che il titolare aveva continuato a operare nonostante un’ordinanza comunale di cessazione. Sequestro disposto dal Tribunale: i dettagli dell’operazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il 24 maggio... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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