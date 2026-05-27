Catanzaro comune ordina lo stop di due discoteche ma il titolare non chiude | scatta il sequestro
A Catanzaro, il comune ha disposto il sequestro di due discoteche, mentre i titolari non hanno chiuso le attività. Nonostante l’ordinanza, le strutture sono rimaste aperte e sono state sottoposte a sequestro. Il titolare delle due discoteche è indagato per aver organizzato spettacoli senza le necessarie autorizzazioni. La polizia ha eseguito i sequestri e ha notificato l’ordinanza comunale senza ricevere riscontro di chiusura.
Due discoteche sono state poste sotto sequestro preventivo a Catanzaro per aver organizzato eventi di pubblico spettacolo senza le necessarie autorizzazioni amministrative. Il provvedimento, emesso dal Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica, è stato eseguito dalla Polizia di Stato. Le attività, entrambe situate nella località Giovino, sono state sequestrate per tutelare l’incolumità pubblica, dopo che il titolare aveva continuato a operare nonostante un’ordinanza comunale di cessazione. Sequestro disposto dal Tribunale: i dettagli dell’operazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il 24 maggio... 🔗 Leggi su Virgilio.it
Notizie e thread social correlati
Catanzaro, modifica una Toyota per venderla come Ferrari: scatta il sequestroA Catanzaro, un'auto modificata è stata sequestrata dopo essere stata venduta come Ferrari F355 Gts in un autosalone locale.
Cantiere Zecca Vecchia a Milano, dopo il sequestro anche lo stop del Comune: "Violata destinazione d'uso, spazio di fruizione pubblica"Il cantiere di via Zecca Vecchia a Milano ha ricevuto un ulteriorestop da parte del Comune, che ha negato il permesso di costruzione dopo il...
Temi più discussi: Ingegneri, eletto il nuovo Consiglio Direttivo della provincia di Catanzaro; Monza-Catanzaro, quando lo Stato sceglie i divieti: la resa dell’ordine pubblico davanti ai tifosi; Operazione Baia Bianca: Il G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro ordina la scarcerazione di Leo Gerardo; Ordine Architetti Catanzaro, focus sulla formazione deontologica.
Due ragazzi di 14 anni si sono allontanati da casa, a Catanzaro, senza dare spiegazioni alle famiglie, facendo scattare immediatamente l’allarme e le ricerche da parte delle forze dell’ordine. Le indagini si sono attivate rapidamente, anche grazie al coordinam facebook
Consiglio comunale, Opposizione in proiezione pre-elettorale, maggioranza fa quadrato. Molti punti di dissidioIl Consiglio comunale prosegue con la discussione sul punto 3: Approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2025. Relaziona l’assessora al bilancio Luisa Lacava, chiedendo l’approvazi ... catanzaroinforma.it
Catanzaro, a rischio i fondi Pnrr per lo stadio: l’impresa incaricata si tira indietro. Il Comune conferma e scorre la graduatoriaLa ditta che avrebbe dovuto eseguire i lavori sulla vecchia tribuna ha chiesto la rescissione del contratto. Nell’accordo mancherebbero le alternative di finanziamento in caso non bastassero le risors ... catanzaro.gazzettadelsud.it