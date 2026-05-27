Catanzaro comune ordina lo stop di due discoteche ma il titolare non chiude | scatta il sequestro

Notizia in breve

A Catanzaro, il comune ha disposto il sequestro di due discoteche, mentre i titolari non hanno chiuso le attività. Nonostante l’ordinanza, le strutture sono rimaste aperte e sono state sottoposte a sequestro. Il titolare delle due discoteche è indagato per aver organizzato spettacoli senza le necessarie autorizzazioni. La polizia ha eseguito i sequestri e ha notificato l’ordinanza comunale senza ricevere riscontro di chiusura.