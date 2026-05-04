A Catanzaro, un'auto modificata è stata sequestrata dopo essere stata venduta come Ferrari F355 Gts in un autosalone locale. La vettura, originariamente una Toyota, è stata adattata per sembrare un modello di alta gamma e posta in vendita con questa falsa identità. La polizia ha effettuato il sequestro dell'auto e ha avviato le verifiche necessarie per accertare eventuali responsabilità. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia su pratiche commerciali ingannevoli nel settore automobilistico.

Avevano trasformato una Toyota in una Ferrari F355 Gts sostituendo alcune parti con componenti contraffatti per poi mettere la vettura in vendita come una vera Ferrari. L'auto è stata sequestrata mentre il proprietario è stato denunciato e rinviato a giudizio., Ad eseguire l'operazione sono stati i finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro, coadiuvati da personale specializzato inviato dalla Ferrari, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro., Stemmi, loghi e parti meccaniche originali della casa di costruzione giapponese, tra i quali cerchi, volante, battitacco, passaruota, cofano anteriore e posteriore, erano stati sostituiti con prodotti apparentemente del tutto uguali a quelli del noto modello del Cavallino rampante, prodotto dal 1994 al 1999 con design Pininfarina dalla fabbrica di Maranello.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Catanzaro, modifica una Toyota per venderla come Ferrari: scatta il sequestro

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